وزير الخارجية الايطاليّ: أكدتُ مجددًا أنّ دور إيران حيويّ لوقف العمليات العسكرية لحزب الله وإيطاليا ستواصل أداء دورها في تعزيز الحوار والأمن والسلام في الشرق الأوسط

المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بيومها الثاني... هذه الأجواء من روما

المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بيومها الثاني... هذه الأجواء من روما

وزير الخارجية الايطاليّ: ناقشنا الوضع في لبنان وآمل بأن تُسفر المفاوضات الجارية في روما عن نتائج ملموسة لترسيخ وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق شامل