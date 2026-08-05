وزير الخارجية الايطاليّ: ناقشنا الوضع في لبنان وآمل بأن تُسفر المفاوضات الجارية في روما عن نتائج ملموسة لترسيخ وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق شامل

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وزير الخارجية الايطاليّ: أكدتُ مجددًا أنّ دور إيران حيويّ لوقف العمليات العسكرية لحزب الله وإيطاليا ستواصل أداء دورها في تعزيز الحوار والأمن والسلام في الشرق الأوسط