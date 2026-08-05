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الوكالة الوطنية: حرائق في أحراج حولا ومنازلها بعد إضرام الجيش الإسرائيليّ النيران في المنطقة

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2026-08-05 | 08:01
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الوكالة الوطنية: حرائق في أحراج حولا ومنازلها بعد إضرام الجيش الإسرائيليّ النيران في المنطقة
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الوكالة الوطنية: حرائق في أحراج حولا ومنازلها بعد إضرام الجيش الإسرائيليّ النيران في المنطقة

 
 
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