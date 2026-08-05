بري دعا هيئة مكتب المجلس للاجتماع الجمعة وسلسلة لقاءات له

بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، في الأوضاع العامة والمستجدات وبرامج عمل الوزارة ومشاريعها لاسيما تأهيل الطرق والجسور والبنى التحتية التي تضررت بفعل الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان خصوصًا في الجنوب.



كما بحث الرئيس بري مع الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتَّاب العرب رئيس النقابة العامة لاتحاد الكتَّاب في جمهورية مصر العربية علاء عبد الهادي الانشطة الثقافية والادبية للاتحاد في لبنان ومصر والعالم العربيّ.



ومن زوار بري : الرئيس السابق لبلدية الغازية محمد سميح غدار ووفدا من الفعاليات البلدية والاختيارية والاجتماعية والاقتصادية في البلدة .



هيئة مكتب المجلس



على صعيد آخر، دعا الرئيس بري هيئة مكتب المجلس إلى إجتماع في العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 7 آب 2026 في عين التينة.