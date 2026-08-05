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o
متن
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الحوثيون يعلنون استهداف ناقلة نفط سعودية في خليج عدن ولا تأكيد من الرياض
آخر الأخبار
2026-08-05 | 14:17
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الحوثيون يعلنون استهداف ناقلة نفط سعودية في خليج عدن ولا تأكيد من الرياض
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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