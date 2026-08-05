الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
النحات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اجتماع وزاري في عمان: لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في القدس

أخبار دولية
2026-08-05 | 14:28
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اجتماع وزاري في عمان: لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في القدس
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
6min
اجتماع وزاري في عمان: لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في القدس

عقد اليوم في العاصمة الاردنية عمان، اجتماع لوزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، في حضور الامين العام لجامعة الدول العربية، ووزراء خارجية إندونيسيا، باكستان، تركيا وماليزيا، بحسب وكالة الانباء الاردنية "بترا".  

وصدر في ختامه البيان التالي: "بدعوة من المملكة الأردنية الهاشمية، اجتمع وزراء خارجية الدول العربية أعضاء اللجنة الوزارية العربية المكلّفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة (المملكة العربية السعودية، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية العراق، ودولة قطر، وجمهورية الصومال الفيدرالية، ودولة فلسطين، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والأمين العام لجامعة الدول العربية)، ووزراء وممثلو خارجية جمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، وماليزيا في عمان اليوم، لبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير وغير المسبوق في مدينة القدس المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، وإطلاق تحرك مشترك لمواجهة جميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تدفع المنطقة نحو المزيد من الصراع.

واتفق المشاركون على:

1- إدانة السياسات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس المحتلة ووضعها القانوني والديمغرافي، ورفض هذه الإجراءات فعلًا باطلًا وملغى لا أثر قانونيًا له، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.

2- التأكيد على أن القدس الشرقية جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة لا سيادة لإسرائيل عليها، وعاصمة الدولة الفلسطينية التي يجب أن تتجسد حرة، مستقلة، وذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، على أساس حل الدولتين، ووفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، انطلاقًا من أن هذا النهج يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل، مع التأكيد على إعلان نيويورك للتسوية السلمية لحل القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

3- إدانة جميع الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وجميع محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه، وفرض التقسيم الزماني والمكاني، بما في ذلك الاقتحامات المتصاعدة التي ينفّذها المستوطنون والوزراء والمسؤولون الإسرائيليون المتطرفون، بتسهيل من سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتحت حمايتها، وما يصاحبها من ممارسات استفزازية وتصريحات تحريضية، وتقييد وصول المصلين إلى المسجد المبارك والاعتداء عليهم، وإعاقة عمل إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، ومواصلة أعمال الحفر غير القانونية أسفل المسجد وفي محيطه.

4- التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤونه وتنظيم الدخول إليه.

5- إدانة الانتهاكات الإسرائيلية التي تطول المقدسات المسيحية، وتهدد الوجود المسيحي التاريخي في القدس، بما في ذلك القيود المفروضة على الوصول إلى كنيسة القيامة وممارسة الشعائر الدينية فيها، والتدخل في شؤون الكنائس والتضييق على مؤسساتها وممتلكاتها، والاعتداءات التي تستهدف رجال الدين والمصلين والرموز الدينية.

6- دعم الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية هذه المقدسات، وصون هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.

7- دعم صمود المقدسيين وتمكينهم في مواجهة التحديات وتثبيت وجودهم في مدينتهم، من خلال توفير أشكال الدعم التنموي كافة، وتعزيز صمود المؤسسات الفلسطينية في القدس وحمايتها.

8- التعبير عن أهمية دور لجنة القدس، ووكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذي للجنة ودعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود.

9- التحذير من أن الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة تشكّل استفزازًا سافرًا لمشاعر نحو ملياري مسلم حول العالم وتدفع نحو تفجر صراع ديني لن تقف تداعياته عند حدود المنطقة، وسيهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

10- دعوة المجتمع الدولي ومجلس الأمن للتحرك فورًا لوقف جميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في القدس المحتلة وأماكنها المقدسة، التي تتفاقم في سياق سياسة إسرائيلية ممنهجة لتكريس الاحتلال في مدينة القدس وكل الأرض الفلسطينية المحتلة، عبر التوسع الاستيطاني وضم الأراضي ومحاصرة الاقتصاد الفلسطيني، واستهداف المؤسسات الوطنية الفلسطينية، وتصاعد إرهاب المستوطنين، واستهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، في الوقت الذي تستمر فيه خروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، ما يقوض حل الدولتين وكل فرص تحقيق السلام العادل والشامل، ويؤجج التوتر والصراع في المنطقة.

11- رفض أي قرار أحادي يخرق المكانة القانونية لمدينة القدس المحتلة بما يشمل افتتاح بعثات دبلوماسية في المدينة أو نقلها إليها، مؤكدين مخالفتها للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومطالبة هذه الدول بالعدول عنها.

12- إطلاق تحرّك مشترك لحشد موقف دولي فاعل لوقف هذه الممارسات والإجراءات والسياسات الإسرائيلية التصعيدية وغير الشرعية، ولإلزام إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال باحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة.

13- إطلاق آلية عمل مؤسساتية مستدامة، تشمل منصة إعلامية، لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية للأماكن المقدسة والمصلين وتعريتها وتوضيح تداعياتها الكارثية التي تدفع باتجاه صراع ديني، وتقوض الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، أمام المنظمات الدولية والرأي العام العالمي، وتوفير الدعم اللازم لهذه الآلية.

14- الدعوة لعقد اجتماع وزاري مشترك لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية خلال الأسبوع رفيع المستوى لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر (أيلول) القادم في نيويورك لبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير في القدس وأماكنها المقدسة وسبل مواجهته".

آخر الأخبار

أخبار دولية

وزاري

عمان:

لمواجهة

السياسات

والإجراءات

الإسرائيلية

اللاشرعية

القدس

LBCI التالي
نتانياهو: إسرائيل لم توافق بعد على خطة غزة المدعومة من واشنطن
تطورات المواجهة الأميركية – الإيرانية الملف النوويّ والأمنيّ إلى واجهة الأحداث
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:21

اجتماع وزاريّ دوليّ وإطلاق آلية مؤسساتية دائمة لتوثيق الانتهاكات

LBCI
أخبار لبنان
2026-05-12

اجتماع وزاري لبحث تداعيات الحرب وارتفاع أسعار الطاقة على قطاع الكهرباء والاقتصاد في لبنان

LBCI
خبر عاجل
2026-05-24

الخارجية الباكستانية: بيان وزاري مشترك يندد بفتح سفارة لما تسمى "أرض الصومال" في القدس والبيان المشترك صادر عن باكستان ومصر واليمن والأردن ولبنان وتركيا وإندونيسيا وقطر ودول أخرى

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-29

اجتماع وزاري في السرايا في حضور الهيئات الإقتصادية وسلام استقبل رئيس لجنة الإقتصاد ورئيس الاتحاد العمالي العام

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:53

بحثٌ بمجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية بين الزيدي وبارزاني

LBCI
أخبار دولية
15:59

بيزشكيان: التواصل مع المرشد "صعب جدا" حاليا

LBCI
أخبار دولية
15:41

الحوثيون يعلنون استهداف ناقلتي نفط سعوديتين

LBCI
أخبار دولية
14:31

نتانياهو: إسرائيل لم توافق بعد على خطة غزة المدعومة من واشنطن

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-03-02

الوكالة الوطنية: تحليق مسيّرات فوق بيروت والضاحية

LBCI
أخبار دولية
2026-02-27

مقتل 7 أشخاص على الأقل جراء انفجار وحريق بمقهى في كازاخستان

LBCI
أمن وقضاء
2026-07-14

ختم فندقَين بالشمع الأحمر... وتوقيف 18 شخصًا بينهم مالك فندق وفتيات بجرم تسهيل وممارسة أعمال الدعارة

LBCI
آخر الأخبار
2026-04-26

رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين ربيع الأمين للـLBCI: في دول الخليج هناك حرص دائما على استقلالية القرار اللبناني وألا يكون تابعا لأي محور من المحاور وألا يكون لبنان منطلقا لإعتداءات على دول الخليج العربي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
14:46

بيني أرابياتا على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

بين ضفتي الليطاني... جسر قعقعية الجسر يُرمّم وحياة تحاول النهوض من جديد

LBCI
رياضة
13:38

الاتحاد اللبناني للتزلج كرّم أبطاله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

تطورات المواجهة الأميركية – الإيرانية الملف النوويّ والأمنيّ إلى واجهة الأحداث

LBCI
رياضة
13:26

محمد صلاح ….فرعون تركيا في كرة القدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

إسرائيل تؤسس كتيبة من الروبوتات بدل الانسحابِ من الجنوبِ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

أصداء مفاوضات روما من بعبدا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

ما جديد المفاوضات من العاصمة الإيطالية ؟

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:07

مقدمة النشرة المسائية 5-8-2026

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
05:31

تعميم صورة موقوفة للاشتباه بارتكابها عمليات احتيال وانتحال صفة... هل وقعتم ضحية أعمالها؟

LBCI
أخبار لبنان
08:40

انذار إسرائيليّ عاجل إلى سكان لبنان الموجودين في قرية المنصوري

LBCI
أمن وقضاء
02:52

كمائن لشعبة المعلومات تُسفر عن توقيف 6 مروّجين وضبط كميات من المخدّرات

LBCI
حال الطقس
02:13

الكتل الحارة تنكفئ كلياً الخميس... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار دولية
04:30

الأمم المتحدة تحصي عودة أكثر من 800 ألف نازح الى مناطقهم في لبنان

LBCI
أخبار دولية
00:28

ترامب: مضيق هرمز سيُفتح "قريبا جدا" وإلا ستتعرض إيران لـ"ضربة قوية للغاية"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

بين ضفتي الليطاني... جسر قعقعية الجسر يُرمّم وحياة تحاول النهوض من جديد

LBCI
خبر عاجل
09:12

الجيش الإسرائيلي: بدأنا بشن هجمات مركزة في جنوب لبنان ردا على خرق حزب الله لوقف إطلاق النار

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More