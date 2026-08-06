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البيت الأبيض: ما كتب في شأن ترامب وهيغسيث لم يحدث إطلاقا وأكدنا ذلك لصحيفة واشنطن بوست مرارًا

آخر الأخبار
2026-08-06 | 00:00
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البيت الأبيض: ما كتب في شأن ترامب وهيغسيث لم يحدث إطلاقا وأكدنا ذلك لصحيفة واشنطن بوست مرارًا
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البيت الأبيض: ما كتب في شأن ترامب وهيغسيث لم يحدث إطلاقا وأكدنا ذلك لصحيفة واشنطن بوست مرارًا

 
 
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