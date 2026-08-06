نائب الرئيس الأميركيّ: إسرائيل بشريك عظيم

أكّد نائب الرئيس الأميركيّ جاي دي فانس استخدامهم كل الأدوات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية للتوصل لحل مناسب مع إيران.

وقال إنّ لا خلاف مع الرئيس دونالد ترامب في شأن إيران والسعي يصبّ في تنفيذ قرارته.

ولفت إلى انّ أسعار الطاقة ستنخفض وأنّ إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا.

وقال: “الإيرانيون عسيرو المراس والنظام متصدع ومهمتنا تحقيق أفضل النتائج للشعب الأميركيّ”.

وشدد فانس على وجود أشخاص في النظام الإيرانيّ يريدون إنهاء الحرب وهناك متطرفون يريدون استمرارها.

ووصف إسرائيل بشريك عظيم و”كباقي الحلفاء لدينا مواقف مختلفة في بعض الأحيان”.

وأوضح عدم وجود مواجهة مع رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو خلال اللقاء الأخير “وإنما أجرينا نقاشًا جيدًا وصريحًا”.