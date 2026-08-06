وزير المال للـLBCI: منذ 3 و4 أسابيع كنت أوّل من حذر من مشكلة في ملف النفايات وليس فقط في مطمر الجديدة وإنما بكل الملف

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وزير المال للـLBCI: المطلوب اليوم في موضوع الجمع والكنس أن تبدأ بالبلديات بالقيام بمناقصات من أجل تلزيم هذا الموضوع لشركات وهذه الشركات بحسب القانون لها الحق بأن تجبي الرسوم