وزير المال للـLBCI: المطلوب اليوم في موضوع الجمع والكنس أن تبدأ بالبلديات بالقيام بمناقصات من أجل تلزيم هذا الموضوع لشركات وهذه الشركات بحسب القانون لها الحق بأن تجبي الرسوم

وزير المال للـLBCI: لضرورة إصدار القوانين التي تؤمّن التمويل للبلديات او اللجنة المتعلقة بملف النفايات ولا يوجد حل خاص بمطمر الجديدة والحلول موقتة لا تخرج الخزينة من العجز المتراكم

وزير المال للـLBCI: لضرورة إصدار القوانين التي تؤمّن التمويل للبلديات او اللجنة المتعلقة بملف النفايات ولا يوجد حل خاص بمطمر الجديدة والحلول موقتة لا تخرج الخزينة من العجز المتراكم

وزير المال للـLBCI: منذ 3 و4 أسابيع كنت أوّل من حذر من مشكلة في ملف النفايات وليس فقط في مطمر الجديدة وإنما بكل الملف