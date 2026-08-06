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وزير المال للـLBCI: المطلوب اليوم في موضوع الجمع والكنس أن تبدأ بالبلديات بالقيام بمناقصات من أجل تلزيم هذا الموضوع لشركات وهذه الشركات بحسب القانون لها الحق بأن تجبي الرسوم
آخر الأخبار
2026-08-06 | 03:22
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وزير المال للـLBCI: المطلوب اليوم في موضوع الجمع والكنس أن تبدأ بالبلديات بالقيام بمناقصات من أجل تلزيم هذا الموضوع لشركات وهذه الشركات بحسب القانون لها الحق بأن تجبي الرسوم
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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وزير المال للـLBCI: لضرورة إصدار القوانين التي تؤمّن التمويل للبلديات او اللجنة المتعلقة بملف النفايات ولا يوجد حل خاص بمطمر الجديدة والحلول موقتة لا تخرج الخزينة من العجز المتراكم
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