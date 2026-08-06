وزير المال للـLBCI: لضرورة إصدار القوانين التي تؤمّن التمويل للبلديات او اللجنة المتعلقة بملف النفايات ولا يوجد حل خاص بمطمر الجديدة والحلول موقتة لا تخرج الخزينة من العجز المتراكم

المفاوضات في روما لم تبدأ بعد وتوقيتها ما زال في الساعة الـ١١ بتوقيت بيروت

المفاوضات في روما لم تبدأ بعد وتوقيتها ما زال في الساعة الـ١١ بتوقيت بيروت

وزير المال للـLBCI: المطلوب اليوم في موضوع الجمع والكنس أن تبدأ بالبلديات بالقيام بمناقصات من أجل تلزيم هذا الموضوع لشركات وهذه الشركات بحسب القانون لها الحق بأن تجبي الرسوم