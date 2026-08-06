الزميلة أمال شحادة: الجيش الاسرائيليّ يكشف تعقيدات في اخراج القتلى والمصابين

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الزميلة أمال شحادة: على رغم إعلان اسرائيل نقض حزب الله اتفاق وقف النار أعلن الجيش أنّه غير معروف بعد إذا كانت المتفجرات في المكان الذي وقع فيه الانفجار قبل اتفاق وقف اطلاق النار او بعده