آمال شحادة: نتنياهو وكاتس ناقشا نتائج التحقيقات الأولية لانفجار مجدل زون الذي قُتل فيه جنديان وأُصيب أربعة آخرون بجروح خطيرة والتي رجحت أن يكون الإنفجار ناجماً عن مواد متفجرة إسرائيلية لا عن عبوة ناسفة زرعها حزب الله

آمال شحادة: نتنياهو وكاتس ناقشا نتائج التحقيقات الأولية لانفجار مجدل زون الذي قُتل فيه جنديان وأُصيب أربعة آخرون بجروح خطيرة والتي رجحت أن يكون الإنفجار ناجماً عن مواد متفجرة إسرائيلية لا عن عبوة ناسفة زرعها حزب الله ومسؤول عسكري قال إن هذه النتائج دفعت الجيش الى عدم تنفيذ رد قوي وواسع كان مخططاً له في لبنان