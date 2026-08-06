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آمال شحادة: نتنياهو وكاتس ناقشا نتائج التحقيقات الأولية لانفجار مجدل زون الذي قُتل فيه جنديان وأُصيب أربعة آخرون بجروح خطيرة والتي رجحت أن يكون الإنفجار ناجماً عن مواد متفجرة إسرائيلية لا عن عبوة ناسفة زرعها حزب الله
آخر الأخبار
2026-08-06 | 16:08
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آمال شحادة: نتنياهو وكاتس ناقشا نتائج التحقيقات الأولية لانفجار مجدل زون الذي قُتل فيه جنديان وأُصيب أربعة آخرون بجروح خطيرة والتي رجحت أن يكون الإنفجار ناجماً عن مواد متفجرة إسرائيلية لا عن عبوة ناسفة زرعها حزب الله
آمال شحادة: نتنياهو وكاتس ناقشا نتائج التحقيقات الأولية لانفجار مجدل زون الذي قُتل فيه جنديان وأُصيب أربعة آخرون بجروح خطيرة والتي رجحت أن يكون الإنفجار ناجماً عن مواد متفجرة إسرائيلية لا عن عبوة ناسفة زرعها حزب الله ومسؤول عسكري قال إن هذه النتائج دفعت الجيش الى عدم تنفيذ رد قوي وواسع كان مخططاً له في لبنان
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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