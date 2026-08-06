مصدر مقرّب من الحكومة لـ أ.ف.ب: قادة السعودية وتركيا وباكستان يعقدون قمة ثلاثية في جدّة الجمعة

آمال شحادة: نتنياهو وكاتس ناقشا نتائج التحقيقات الأولية لانفجار مجدل زون الذي قُتل فيه جنديان وأُصيب أربعة آخرون بجروح خطيرة والتي رجحت أن يكون الإنفجار ناجماً عن مواد متفجرة إسرائيلية لا عن عبوة ناسفة زرعها حزب الله

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