ترامب: أعتقد أن حرب إيران ستنتهي "قريبا جدا"

ترامب: لدينا مخزون غير محدود من الذخيرة

ترامب: لدينا مخزون غير محدود من الذخيرة

مصدر مقرّب من الحكومة لـ أ.ف.ب: قادة السعودية وتركيا وباكستان يعقدون قمة ثلاثية في جدّة الجمعة