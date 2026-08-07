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الوكالة الوطنية للإعلام: وحدات من الجيش دخلت ليلا إلى بلدة المنصوري في قضاء صور وباشرت بفتح الطرق التي أُقفلت نتيجة الغارات الإسرائيلية الأخيرة والعمل على تأمين عودة الأهالي الذين نزحوا بفعل العدوان