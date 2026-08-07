رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لـ"جدل": لو لم يدخل حزب الله في معركة الإسناد لكانوا قد خوّنوه وقالوا إنه مع القضية الفلسطينية لكنه لم يدافع عن فلسطين

رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لـ"جدل": لو لم يدخل حزب الله في معركة الإسناد لكانوا قد خوّنوه وقالوا إنه مع القضية الفلسطينية لكنه لم يدافع عن فلسطين

رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لـ"جدل": من الأفضل لنا أن يكون إلى جانبنا نظام علماني في سوريا من أن يكون هناك نظام طائفي إلغائي ونحن لا نزال حذرين لكننا نتمنى أن يكون النظام الجديد منفتحًا