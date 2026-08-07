رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لـ"جدل": لو لم يدخل حزب الله في معركة الإسناد لكانوا قد خوّنوه وقالوا إنه مع القضية الفلسطينية لكنه لم يدافع عن فلسطين

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