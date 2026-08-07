سليمان فرنجية لـ"جدل": على لبنان أن يكون مع لبنان وأن يعمل لمصلحته فإذا كانت إيران تطالب بشيء يفيد لبنان فعلى المفاوض اللبناني الاستفادة منه وكذلك إذا كانت أميركا تطالب بشيء يفيد لبنان

سليمان فرنجية لـ"جدل": على لبنان أن يكون مع لبنان وأن يعمل لمصلحته فإذا كانت إيران تطالب بشيء يفيد لبنان فعلى المفاوض اللبناني الاستفادة منه وكذلك إذا كانت أميركا تطالب بشيء يفيد لبنان

رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لـ"جدل": لو لم يدخل حزب الله في معركة الإسناد لكانوا قد خوّنوه وقالوا إنه مع القضية الفلسطينية لكنه لم يدافع عن فلسطين