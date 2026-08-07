سليمان فرنجية لـ"جدل": بعد شهر من فرض العقوبات الأميركية عليّ اتصلوا بي "من عند الرئيس" وقالوا: "ما خصّنا ما بيطلع بإيدنا"

سليمان فرنجية لـ"جدل": بعد شهر من فرض العقوبات الأميركية عليّ اتصلوا بي "من عند الرئيس" وقالوا: "ما خصّنا ما بيطلع بإيدنا"

سليمان فرنجية لـ"جدل": إسرائيل لم توقف إطلاق النار لكن لبنان أوقفه والبلدات اللبنانية تتهدم لأن لبنان يرد على الأميركي وإسرائيل لا تفعل ذلك وهكذا أعطيناها الشرعية ولم نكتسب شيئًا