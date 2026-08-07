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سليمان فرنجية لـ"جدل": المفاوضات المباشرة حصلت غصبًا عن الجميع و"لو جابت شي ما كنا عم نحكي هلّق عنّا وإن شاء الله تجيب شي لأنها ما رح تجيب شي"