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سليمان فرنجية لـ"جدل": من الصعب أن يتمكن سلاح المقاومة من تحقيق التحرير الآن لكن قد يأتي دعم دولي يؤدي إلى التحرير أو تسويات سياسية والمقاومة خيار لكن عليها أن تعمل في الداخل اللبناني