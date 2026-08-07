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سليمان فرنجية لـ"جدل": في السنة الماضية وصلنا إلى اتفاق لكن إسرائيل لم تلتزم به وكان بإمكاننا أن نصل إلى اتفاق مماثل هذا العام فلماذا الاستعجال في المفاوضات المباشرة؟ كان بإمكاننا إجراء مفاوضات غير مباشرة