سليمان فرنجية لـ"جدل": في السنة الماضية وصلنا إلى اتفاق لكن إسرائيل لم تلتزم به وكان بإمكاننا أن نصل إلى اتفاق مماثل هذا العام فلماذا الاستعجال في المفاوضات المباشرة؟ كان بإمكاننا إجراء مفاوضات غير مباشرة

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