سليمان فرنجية لـ"جدل": لا ضغط أميركياً حقيقياً على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية بل الضغط للوصول إلى إشكال بين الجيش اللبناني وحزب الله والآن يُبحث في دخول طرف ثالث إلى الحدود فأين السيادة؟

سليمان فرنجية لـ"جدل": لا ضغط أميركياً حقيقياً على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية بل الضغط للوصول إلى إشكال بين الجيش اللبناني وحزب الله والآن يُبحث في دخول طرف ثالث إلى الحدود فأين السيادة؟

سليمان فرنجية لـ"جدل": في السنة الماضية وصلنا إلى اتفاق لكن إسرائيل لم تلتزم به وكان بإمكاننا أن نصل إلى اتفاق مماثل هذا العام فلماذا الاستعجال في المفاوضات المباشرة؟ كان بإمكاننا إجراء مفاوضات غير مباشرة