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سليمان فرنجية لـ"جدل": قد نصل إلى حصرية السلاح بيد الدولة لكن يجب أن يكون ذلك بالتفاهم والحوار وأقول إننا سنصل إليها بالتسوية ويجب أن يتم ذلك من دون "ضربة كف"