سليمان فرنجية لـ"جدل": إذا أثبت الرئيس الشرع أنه رجل دولة سنطمئن وما سيطمئنني فعلاً هو أن يقول الدرزي والمسيحي والعلوي والشيعي إنهم مطمئنون وكنت أفضل لو كان النظام الجديد علمانياً

سليمان فرنجية لـ"جدل": إذا أثبت الرئيس الشرع أنه رجل دولة سنطمئن وما سيطمئنني فعلاً هو أن يقول الدرزي والمسيحي والعلوي والشيعي إنهم مطمئنون وكنت أفضل لو كان النظام الجديد علمانياً

سليمان فرنجية لـ"جدل": لا يجب خلق الفتن بين مسيحيي الجنوب والبيئة التي يعيشون فيها من أجل كسب بعض الأصوات النيابية