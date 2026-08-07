مركز عمليات طوارئ الصحة: 4335 شهيدا و 12273 جريحا في الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان منذ 2 آذار حتى 7 آب

مركز عمليات طوارئ الصحة: 4335 شهيدا و 12273 جريحا في الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان منذ 2 آذار حتى 7 آب

سليمان فرنجية لـ"جدل": الدكتور سمير جعجع وعد بتأمين الكهرباء خلال 6 أشهر ولم يتمكن من ذلك... "ليش وعدت؟ ما كان لازم توعد"