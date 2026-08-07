سليمان فرنجية لـ"جدل": "كل واحد بيتعلم من كيسه" وأنا إلى جانب الرئيس عون لكن الوقت وحصانتنا ووحدتنا الداخلية وتفاهمنا هي الحل وعلينا أن نتعلم مما يحصل في المنطقة ونستفيد منه

سليمان فرنجية لـ"جدل": "كل واحد بيتعلم من كيسه" وأنا إلى جانب الرئيس عون لكن الوقت وحصانتنا ووحدتنا الداخلية وتفاهمنا هي الحل وعلينا أن نتعلم مما يحصل في المنطقة ونستفيد منه

سليمان فرنجية لـ"جدل": نحن مع السلام العادل والشامل الذي لا يستثني أحداً وحزب الله لن يتجه إلى السلام إذا لم يكن مطمئناً وهذا لن يحصل الآن وقد لا نذهب إلى سلام إنما قد تكون هناك تسوية "تحت الطاولة"