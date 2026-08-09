نتنياهو: نعرف كيف نتمسك بموقفنا حتى في مواجهة أفضل أصدقائنا عندما يكون ذلك ضروريا

نتنياهو: عندما أقول نزع سلاح حماس فأنا أعني كل أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة

نتنياهو: عندما أقول نزع سلاح حماس فأنا أعني كل أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة

نتنياهو: لن تقام دولة فلسطينية ما دمت رئيسا للوزراء لا في غزة ولا في الضفة الغربية