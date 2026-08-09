نتنياهو: عندما أقول نزع سلاح حماس فأنا أعني كل أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة

القيادي الكبير في حماس باسم نعيم لرويترز: الحركة تتوقع من الوسطاء والولايات المتحدة الضغط على نتنياهو وحكومته للالتزام بخارطة الطريق

القيادي الكبير في حماس باسم نعيم لرويترز: الحركة تتوقع من الوسطاء والولايات المتحدة الضغط على نتنياهو وحكومته للالتزام بخارطة الطريق

نتنياهو: نعرف كيف نتمسك بموقفنا حتى في مواجهة أفضل أصدقائنا عندما يكون ذلك ضروريا