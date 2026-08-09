القيادي الكبير في حماس باسم نعيم لرويترز: ما زلنا ملتزمين بخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها مع الوسطاء وممثلي مجلس السلام في القاهرة منذ 10 أيام

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