وكالة نقلا عن الخارجية السورية: دمشق وموسكو توصلتا إلى مذكرة تفاهم تحدد مستقبل القاعدتين الروسيتين في طرطوس وحميميم

وكالة نقلا عن الخارجية السورية: دمشق وموسكو تبدآن إعادة تنظيم الوجود الروسي على الساحل السوري بموجب مذكرة التفاهم

وكالة نقلا عن الخارجية السورية: دمشق وموسكو تبدآن إعادة تنظيم الوجود الروسي على الساحل السوري بموجب مذكرة التفاهم

القيادي الكبير في حماس باسم نعيم لرويترز: ما زلنا ملتزمين بخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها مع الوسطاء وممثلي مجلس السلام في القاهرة منذ 10 أيام