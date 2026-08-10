الرئيس الإيراني: التقيت بالمرشد الأعلى وتحدثنا في شتى القضايا وهو يتمتع بصحة وسلامة جسدية تامة

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وليد جنبلاط خلال حفل توقيع مذكراته"قدر في هذا المشرق"عن اغتيال كمال جنبلاط: استخدم حافظ الأسد الأقليات وسيطر من خلال أقليته كما قتل من رفاقه ونفى آخرين فيما رفض كمال جنبلاط التدخل السوري في لبنان وما كان يعنيه من سيطرة على لبنان وعلى القرار الفلسطيني