وليد جنبلاط خلال حفل توقيع مذكراته "قدر في هذا المشرق": مقاتل حزب الله من أين؟ هو ابن لبنان ومن الجنوب وهو ليس بغريب عن هذا البلد

وليد جنبلاط عن المسار التفاوضي مع إسرائيل: لدينا اتفاق الهدنة الذي رعى العلاقات اللبنانية الإسرائيلية منذ عام 1949 وورد في اتفاق الطائف والقرارات الدولية وكان يجب البدء بالأسس قبل الانتقال إلى النقاط الصغيرة والمناطق التجريبية

وليد جنبلاط عن المسار التفاوضي مع إسرائيل: لدينا اتفاق الهدنة الذي رعى العلاقات اللبنانية الإسرائيلية منذ عام 1949 وورد في اتفاق الطائف والقرارات الدولية وكان يجب البدء بالأسس قبل الانتقال إلى النقاط الصغيرة والمناطق التجريبية

وليد جنبلاط خلال حفل توقيع مذكراته"قدر في هذا المشرق"عن اغتيال كمال جنبلاط: استخدم حافظ الأسد الأقليات وسيطر من خلال أقليته كما قتل من رفاقه ونفى آخرين فيما رفض كمال جنبلاط التدخل السوري في لبنان وما كان يعنيه من سيطرة على لبنان وعلى القرار الفلسطيني