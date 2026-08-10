القناة 12 الإسرائيلية: أميركا تواصل تقليص عدد طائرات التزوّد بالوقود في مطار بن غوريون وعدد هذه الطائرات يقترب من مستويات وقف إطلاق النار

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