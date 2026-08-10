ترامب: إيران تطالب بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها خلال الصراع العسكري المستمر منذ 5 أشهر وأنا بدوري أطالب إيران بتعويضات

ترامب: وجهت ممثلي أميركا لإدراج هذا المطلب بشكل حاسم في أي وجميع المفاوضات المستقبلية

ترامب: وجهت ممثلي أميركا لإدراج هذا المطلب بشكل حاسم في أي وجميع المفاوضات المستقبلية

القناة 12 الإسرائيلية: أميركا تواصل تقليص عدد طائرات التزوّد بالوقود في مطار بن غوريون وعدد هذه الطائرات يقترب من مستويات وقف إطلاق النار