انطلاق مسيرة من ساحة الشهداء نحو مدخل مجلس النواب رفضا لقرار الحكومة تقسيط المفعول الرجعي

التالي

النائب رازي الحاج للـLBCI: أنقذنا قانون العفو لكي لا يخرج قانونًا مجتزأً وهذا العفو يتضمن استثناءات واضحة للجرائم المحالة إلى المجلس العدلي وقتلة العسكريين وليس قانونًا شاملًا يُسامح الجميع