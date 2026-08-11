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انطلاق مسيرة من ساحة الشهداء نحو مدخل مجلس النواب رفضا لقرار الحكومة تقسيط المفعول الرجعي
آخر الأخبار
2026-08-11 | 03:44
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انطلاق مسيرة من ساحة الشهداء نحو مدخل مجلس النواب رفضا لقرار الحكومة تقسيط المفعول الرجعي
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