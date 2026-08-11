النائب رازي الحاج للـLBCI: أنقذنا قانون العفو لكي لا يخرج قانونًا مجتزأً وهذا العفو يتضمن استثناءات واضحة للجرائم المحالة إلى المجلس العدلي وقتلة العسكريين وليس قانونًا شاملًا يُسامح الجميع

التالي

النائب رازي الحاج للـLBCI: نحن ملتزمون بالاتفاق الذي حصل بين النواب وموقفنا هو الفصل بين القوانين وذاهبون إلى الإقرار وتكتلنا إلى جانب النواب السنّة واللقاء الديمقراطي نسير نحو هذا الاتفاق