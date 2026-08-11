وزير الإعلام بول مرقص للـLBCI: قانون الإعلام قادم من اللجان المشتركة وبتلبية من نائب رئيس مجلس النواب جمعنا النقابات المعنية ونقلنا ملاحظاتها خصوصًا في ما يخص تمثيلها وكان هناك تفهّم لهذه الملاحظات وسَيُنظر في التعديلات

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النائب وضاح الصادق للـLBCI: هناك أمور تمسّ الناس في صميم حياتهم فلماذا لا تكون مطروحة على جدول أعمال جلسة اليوم؟ ومنها مشروع الرعاية الصحية لجميع اللبنانيين الذي انتهت مناقشته منذ عام ولم يُدرج على جدول أعمال الجلسة العامة وكذلك مشروع «أمان»