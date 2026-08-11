النائب رازي الحاج للـLBCI: نحن ملتزمون بالاتفاق الذي حصل بين النواب وموقفنا هو الفصل بين القوانين وذاهبون إلى الإقرار وتكتلنا إلى جانب النواب السنّة واللقاء الديمقراطي نسير نحو هذا الاتفاق

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وزير الإعلام بول مرقص للـLBCI: قانون الإعلام قادم من اللجان المشتركة وبتلبية من نائب رئيس مجلس النواب جمعنا النقابات المعنية ونقلنا ملاحظاتها خصوصًا في ما يخص تمثيلها وكان هناك تفهّم لهذه الملاحظات وسَيُنظر في التعديلات