النائب وضاح الصادق: هناك مخالفة واضحة للنظام الداخلي إذ أُدرج على جدول أعمال الجلسة قانون يتعلق بتنظيم شؤون الطائفة الإسلامية العلوية في لبنان رغم أنه أُحيل إلى اللجان ولم تتم دراسته فيها ونطلب من دولة الرئيس سحب هذا القانون من جدول الأعمال

النائب سامي الجميل: هل تقتصر مهمة مجلس النواب اليوم على الأمور الإدارية؟ عند النظر إلى المواضيع المطروحة يبدو وكأننا أصبحنا نكتفي بتسيير شؤون إدارية فالمجلس يملك صلاحيات واسعة لمساءلة الحكومة وإسقاطها فهل يجوز أن نبقى متفرجين في ظل الحرب القائمة؟

النائب سامي الجميل: هل تقتصر مهمة مجلس النواب اليوم على الأمور الإدارية؟ عند النظر إلى المواضيع المطروحة يبدو وكأننا أصبحنا نكتفي بتسيير شؤون إدارية فالمجلس يملك صلاحيات واسعة لمساءلة الحكومة وإسقاطها فهل يجوز أن نبقى متفرجين في ظل الحرب القائمة؟

النائب وضاح الصادق للـLBCI: هناك أمور تمسّ الناس في صميم حياتهم فلماذا لا تكون مطروحة على جدول أعمال جلسة اليوم؟ ومنها مشروع الرعاية الصحية لجميع اللبنانيين الذي انتهت مناقشته منذ عام ولم يُدرج على جدول أعمال الجلسة العامة وكذلك مشروع «أمان»