النائب سامي الجميل: هل تقتصر مهمة مجلس النواب اليوم على الأمور الإدارية؟ عند النظر إلى المواضيع المطروحة يبدو وكأننا أصبحنا نكتفي بتسيير شؤون إدارية فالمجلس يملك صلاحيات واسعة لمساءلة الحكومة وإسقاطها فهل يجوز أن نبقى متفرجين في ظل الحرب القائمة؟

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النائب فراس حمدان: نناشد اليوم بموضوع مهم للجنوبيين الصامدين من الفئات الأكثر فقرًا هناك خطر على برنامج "أمان" وعلينا تأمين تمويل لهذا البرنامج ونتمنى من الرئيس عرضه في الجلسة لمناقشته خصوصًا أنه تمّت مناقشته في لجنة المال والموازنة فلندرجه على الجلسة