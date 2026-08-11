الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

النائب حيدر ناصر يطلب ارجاع القانون المتعلق بتنظيم الطائفة الإسلامية العلوية إلى اللجان لدراسته

آخر الأخبار
2026-08-11 | 04:36
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
النائب حيدر ناصر يطلب ارجاع القانون المتعلق بتنظيم الطائفة الإسلامية العلوية إلى اللجان لدراسته
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
النائب حيدر ناصر يطلب ارجاع القانون المتعلق بتنظيم الطائفة الإسلامية العلوية إلى اللجان لدراسته

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

ارجاع

القانون

المتعلق

بتنظيم

الطائفة

الإسلامية

العلوية

اللجان

لدراسته

LBCI التالي
النائب جورج عدوان في الجلسة النيابية العامة: سنة مرت على انتهاء مهلة المجلس الدستوري نطلب منكم تعيين جلسة لإنتخاب أعضاء المجلس الدستوري
النائب فراس حمدان: نناشد اليوم بموضوع مهم للجنوبيين الصامدين من الفئات الأكثر فقرًا هناك خطر على برنامج "أمان" وعلينا تأمين تمويل لهذا البرنامج ونتمنى من الرئيس عرضه في الجلسة لمناقشته خصوصًا أنه تمّت مناقشته في لجنة المال والموازنة فلندرجه على الجلسة
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
05:07

الوكالة الوطنية للإعلام: القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرا في زوطر الشرقية والمسيرات أشعلت حرائق في النبطية

LBCI
آخر الأخبار
05:05

الهيئة العامة لمجلس النواب تبدأ مناقشة اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان

LBCI
أمن وقضاء
05:03

توقيف مجموعة من السوريين لقيامهم بسرقة منازل ومحال في النبطية وتسليمهم إلى قوى الأمن

LBCI
آخر الأخبار
05:01

عودة رئيس الحكومة إلى الجلسة وسط غياب وزير الدفاع ميشال منسى

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
05:07

الوكالة الوطنية للإعلام: القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرا في زوطر الشرقية والمسيرات أشعلت حرائق في النبطية

LBCI
آخر الأخبار
05:05

الهيئة العامة لمجلس النواب تبدأ مناقشة اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان

LBCI
آخر الأخبار
05:01

عودة رئيس الحكومة إلى الجلسة وسط غياب وزير الدفاع ميشال منسى

LBCI
آخر الأخبار
04:52

النائبة حليمة قعقور في الجلسة النيابية العامة: صرنا مشروع بناء مستوطنات في الجنوب وما في ولا صوت من السلطة التنفيذية... شو بدكن تعملوا بإتفاق الإطار؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2026-03-21

من الألم إلى الأمل… طبيب يرمّم إصابات أطفال الحرب في بيروت

LBCI
أخبار لبنان
06:45

لقاء سيدة الجبل: للتمسك بالنموذج اللبناني المرتكز على العيش المشترك

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-05

رويترز: حقل نفط تديره شركة أميركية يتعرض لهجوم بطائرة مسيرة في كردستان العراق

LBCI
فنّ
2026-04-28

مأساة قبل حفل شاكيرا الضخم... وفاة عامل أثناء تجهيز المسرح في ريو دي جانيرو وهذه التفاصيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
14:04

جمارك صيدا تضبط سيارة محمّلة بكمية من المعسّل الأجنبي المهرب

LBCI
أمن وقضاء
13:59

الجمارك: ضبط كمية كبيرة من الـ"فايب" المهرب داخل منزل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

السكانر يدخل حيّز التنفيذ في المصنع... غراسيا قزي تؤكد بدء صفحة جديدة بالتصدير إلى الخليج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

في "قدر في هذا المشرق"... جنبلاط قلب صفحات 50 عاما من تاريخه وصولا الى حاضره

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

البساط للـLBCI: أزمة المازوت والبنزين إلى تحسن ومزيد من البواخر في الطريق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

إليكم ما كشفه ياسين جابر للـLBCI عن إعادة صياغة عدد من الرسوم البيئية...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

تهجير قسري من المنصوري وصرخة الى نواب المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

اتفاق نفطي لبناني عراقي مرتقب... كيف ستتعامل طرابلس مع مئات الصهاريج؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

اهتمام عربي وأميركي بمنشآت نفط طرابلس

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:14

انخفاض في أسعار المحروقات... إليكم الجدول

LBCI
أمن وقضاء
07:02

محكمة الجنايات في الشمال أصدرت حكمها المبرم في جريمة قتل الشابة ريا فرنسوا الشدياق في مزيارة

LBCI
أمن وقضاء
05:41

يوزّع المخدرات على المروجين من داخل مستودع... فوقع في قبضة مفرزة استقصاء جبل لبنان

LBCI
أخبار لبنان
14:46

صدي: التوجه نحو توزيع الكهرباء في لبنان وفق نموذج لامركزي شبيه بتجربة زحلة

LBCI
أخبار دولية
07:06

طهران ردا على ترامب: الإيرانيون "لاعبو شطرنج محترفون"

LBCI
أمن وقضاء
08:43

تدابير سير وإخلاء وإقفال شارع المصارف لمدّة يومين بسبب انعقاد جلسة تشريعية في مجلس النواب

LBCI
أخبار لبنان
11:54

توضيح لـ"كهرباء لبنان" حول ترحيل المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية والتخلص منها

LBCI
اسرار
23:41

أسرار الصحف 11-8-2026

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More