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النائب فراس حمدان: نناشد اليوم بموضوع مهم للجنوبيين الصامدين من الفئات الأكثر فقرًا هناك خطر على برنامج "أمان" وعلينا تأمين تمويل لهذا البرنامج ونتمنى من الرئيس عرضه في الجلسة لمناقشته خصوصًا أنه تمّت مناقشته في لجنة المال والموازنة فلندرجه على الجلسة
آخر الأخبار
2026-08-11 | 04:33
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النائب فراس حمدان: نناشد اليوم بموضوع مهم للجنوبيين الصامدين من الفئات الأكثر فقرًا هناك خطر على برنامج "أمان" وعلينا تأمين تمويل لهذا البرنامج ونتمنى من الرئيس عرضه في الجلسة لمناقشته خصوصًا أنه تمّت مناقشته في لجنة المال والموازنة فلندرجه على الجلسة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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