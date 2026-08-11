حزب كادحي كردستان الإيراني المعارض: إصابة شخصين في هجوم بـ3 صواريخ على موقعنا شمال شرق أربيل

الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتاني أطلع رئيس الجمهورية على عمل الصليب الأحمر في المناطق اللبنانية كافة والجنوبية خاصة ووضعه في صورة الترتيبات المتخذة لانعقاد المؤتمر الاقليمي الثاني عشر للصليب الأحمر والهلال الأحمر

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