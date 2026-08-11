النائب ابراهيم الموسوي: تابعنا قانون الإعلام على مدى ١٦ عامًا فالقانون المطروح فيه ثغرات ويمكن تحسينه ومن انتظر ١٦ عامًا يمكنه الانتظار أسابيع

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