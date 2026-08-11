النائب ابراهيم الموسوي: موضوع تعيين اعضاء الهيئة الوطنية ليس تفصيلاً ونحن بالقانون نعطي صلاحية بذلك للهيئات والنقابات لكن من قال إنّ النقابات ليست مسيسة

النائب ابراهيم الموسوي: اطلب اعادة القانون الى اللجان لمزيد من الدرس

النائب ابراهيم الموسوي: اطلب اعادة القانون الى اللجان لمزيد من الدرس

النائب ابراهيم الموسوي: تابعنا قانون الإعلام على مدى ١٦ عامًا فالقانون المطروح فيه ثغرات ويمكن تحسينه ومن انتظر ١٦ عامًا يمكنه الانتظار أسابيع