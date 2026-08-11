النائبة بولا يعقوبيان: نحن امام قانون شامل وكامل وأفضل الممكن لا يمكن ان نشرع بكيدية والذين يطرحون اعادته الى اللجان بقي ١٦ عامًا في مجلس النواب ماذا باستطاعتهم فعله من “أفضل”؟

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك