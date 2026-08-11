النائبة بولا يعقوبيان: إذا لم يمر اليوم القانون لن يمرّ فلنناقش التعديلات ونقر القانون

النائبة بولا يعقوبيان: نحن امام قانون شامل وكامل وأفضل الممكن لا يمكن ان نشرع بكيدية والذين يطرحون اعادته الى اللجان بقي ١٦ عامًا في مجلس النواب ماذا باستطاعتهم فعله من “أفضل”؟

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